Фонд соцстрахования столкнулся с нехваткой средств для выплаты больничных

Потребность в расходах по больничных и страховым выплатам значительно превышает поступления от доли Единого социального взноса (ЕСВ).

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

В частности, в январе на счет Фонда поступило 2,06 млрд грн доли ЕСВ, что на 624 млн грн меньше, чем потребность в финансировании больничных, декретных и страховых выплат за тот же месяц. Или на 0,76 млрд грн меньше, чем общая потребность в расходах (включая десятки видов медицинских и социальных услуг, реабилитационное лечение работающих, админрасходы и т. д.), без учета задолженности на начало месяца.

В феврале поступило 2,38 млрд грн доли ЕСВ, что на 119 млн грн меньше, чем нужно на финансирование больничных, декретных и страховых выплат за месяц. Также на 291 млн грн меньше, чем общая потребность в расходах без учета задолженности.

В марте на счет поступило 2,42 млрд грн – на 178 млн грн меньше, чем необходимо на покрытие больничных, декретных и страховых выплат, и на 367 млн грн меньше, чем общая потребность в расходах без учета задолженности на начало месяца.

В Фонде напомнили, что система общеобязательного государственного социального страхования имеет солидарный принцип, то есть ежемесячно каждое застрахованное лицо платит (или за него платит работодатель) единый социальный взнос. Объем ЕСВ распределяется между Фондом социального страхования, Пенсионным фондом и Фондом соцстрахования на случай безработицы в соответствии с определенными правительством пропорциями. Бюджет Фонда получает 9,5727% ЕСВ.

"Уплаченные страхователями и застрахованными лицами средства единого взноса дают возможность компенсировать утраченный заработок за время болезни или травмы, выплатить декретные пособия, гарантировать медицинскую и социальную защиту в случае несчастного случая на производстве или профзаболевания", – добавили в сообщении.

При этом Фонд соцстрахование полностью обеспечивает соцзащиту 12 млн человек и 200 тыс. потерпевших и их семей.

"Однако, в связи с тем, что темпы роста расходов, в частности на материальное обеспечение, значительно превышают темпы роста поступлений взносов страхователей, возникают задержки в сроках финансирования больничных", – сообщили в Фонде.

Например, в декабре 2020 года Фонд принял на финансирование больничные на 2,4 млрд грн – по заявлениям-расчетам выплачено работающим украинцам на 1,5 млрд грн помощи по временной нетрудоспособности больше, чем за декабрь 2019 года.

Также рост сумм пособий по больничным листам наблюдается в течение первого квартала 2021 года. В частности, в феврале Фонд принял на финансирование больничные листы, выданные в связи с болезнью (в том числе COVID-19), травмой, самоизоляцией или уходом за больным ребенком на сумму 1,27 млрд грн против 920 млн грн в феврале 2020 года. Таким образом, рост расходов составил 38,3%, добавили в Фонде.