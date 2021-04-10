В "Укрзализныце" рассматривают возможности выпуска еврооблигаций

"Укрзализныця" продолжает искать варианты рефинансирования текущей части процентных кредитов и заимствований группы, рассматривая среди вариантов размещение нового выпуска еврооблигаций в 2021 году и принимая меры для получения необходимых одобрений, в том числе разрешений других заимодавцев и украинских государственных органов.

Об этом говорится в годовом отчете компании за 2020 год, передает Интерфакс-Украина.

"Управленческий персонал также рассматривает возможность привлечения финансирования от государственных банков и механизмов государственной поддержки, если не удастся вовремя привлечь средства на международных рынках капитала", – указывается в документе.

Согласно ему, в частности, в марте "Укрзализныця" согласовала возобновляемую отзывную кредитную линию в одном из государственных украинских банков с общим лимитом в сумме $38 млн под 3,5% годовых со сроком погашения в декабре 2021 года.

"В случае необходимости группа рассчитывает на необходимую поддержку со стороны правительства, которая может включать, среди прочего, дополнительное повышение тарифов, содействие в предоставлении государственных гарантий для новых займов, содействие в привлечении кредитов от государственных банков, увеличение уставного капитала и др.", – указано в отчете.

В нем "Укрзализныця" напоминает, что в госбюджет 2021 года внесено 4,03 млрд грн прямого бюджетного финансирования для закупки пассажирских вагонов и проектов модернизации и электрификации инфраструктуры.

Помимо того компания работает над привлечением заимствований от украинских и международных банков с лучшими условиями по сравнению с существующими, отмечается в отчете.

В нем указывается, что "Укрзализныце" в марте этого года удалось получить письмо-отказ от претензий одного из банков-кредиторов в связи с нарушением компанией ковенант по обязательствам на 1,9 млрд грн из-за ухудшения экономических условий в Украине, обусловленного вспышкой COVID-19.

Согласно отчету, на 31 декабря 2020 текущие обязательства группы превышали текущие активы на 17,1 млрд грн (годом ранее – на 9,09 млрд грн). "Такая ситуация сложилась вследствие приближения сроков погашения текущей части долгосрочных процентных кредитов и заимствований и девальвации гривни относительно иностранных валют вследствие ухудшения экономической ситуации в первом полугодии 2020 года", – пояснили в компании.

На конец минувшего года балансовая стоимость краткосрочных процентных кредитов и займов составляла 16,4 млрд грн, тогда как долгосрочных – 18,34 млрд грн.

"Укрзализныця" отметила, что в марте осуществила очередное погашение части еврооблигаций на $50 млн и выплатила купон по ним.