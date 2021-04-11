Украина засеяла яровыми 11% прогнозных площадей

В Украине засеяно 853,26 тыс. га яровых культур, или около 11% посевных площадей от прогноза.

Об этом сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий в Facebook, передает Интерфакс-Украина.

По данным Высоцкого, ячменем засеяно 625,22 тыс. га, горохом – 132,03 тыс. га, подсолнечником – 75,72 тыс. га, пшеницей – 53,68 тыс. га, овсом – 40,84 тыс. га, сахарной свеклой – 11,47 тыс. га.

Высоцкий уточнил, что по темпам сева лидируют Херсонская (109,7 тыс. га), Полтавская (84,5 тыс. га), Донецкая (73,7 тыс. га) и Одесская (73,3 тыс. га) области.

Как сообщалось, посевные площади озимых зерновых в Украине под урожай 2021 года возросли на 4,9% по сравнению с 2020 годом - до 7,97 млн га.

По данным Госстата, озимой пшеницы посеяно 6,71 млн га (+4,8% по сравнению с в 2020 годом), озимого ячменя – 1,08 млн га (+3,2%), ржи – 166,8 тыс. га (+23,8%). При этом самый больший прирост площадей под озимые зерновые в 2021 году зафиксирован в Кировоградской области – 469,2 тыс. га (на 21,7% больше, чем в 2020-м), Черкасской - 234,4 тыс. га (+19%), Киевской – 209,1 тыс. га (+12,6%).