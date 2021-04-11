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У Украины есть потенциал стать экспортером зеленой энергии, – советник ЕК

У Украины есть потенциал стать экспортером зеленой энергии, – советник ЕК

Украина в рамках европейского зеленого курса могла бы определить себе цель стать экспортером зеленой энергии, поскольку имеет для этого хороший потенциал.

Об этом заявил министр-советник Европейской комиссии Торстен Воллерт, передает Укринформ. 

Воллерт отметил, что сейчас перед Украиной стоит большой вызов, связанный с необходимостью модернизации производства не только для преодоления климатических проблем, но и для собственного конкурентоспособного будущего.

По словам Воллерта, когда речь идет о долгосрочном развитии, необходимо иметь стабильные институты, "иначе в современном мире ничего не получится". В качестве примера такой стабильной структуры Воллерт назвал специализированный Фонд энергоэффективности.

"Все эти аспекты касаются и зеленой трансформации экономики. Недостаточно сказать, что у вас есть национальный вклад (второй Национально определенный вклад в Парижские соглашения), Национальный план. Необходимо наполнить его какими-то конкретными действиями для экономики, для народа. С точки зрения ЕС для Украины может быть хорошей целью стать экспортером зеленой энергии, так как потенциал в наличии, рынок создан. Это будет хорошим новым направлением, и это сможет привлечь в будущем инвестиции", - сказал Воллерт.

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Джерело:  Укринформ
Єврокомісія (1090) альтернативна енергетика (700)


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Экспортируйте все то зеленое дерьмо, оно нам в Украине пока не нужно.... и не сосите бабло из бюджета.
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11.04.2021 15:39 Відповісти
Таким советникам нужно делать повторное обрезание, так сантиметров на 12...
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11.04.2021 16:13 Відповісти

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