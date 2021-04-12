Половина областей Украины и Киев находятся в "красной зоне" эпидопасности
В Киеве и 12 из 24 областей Украины зарегистрирован наивысший "красный" уровень эпидемиологической опасности, который предусматривает наиболее жесткие карантинные ограничения.
Об этом говорится в индикаторных показателях регионов со значительным распространением коронавирусной инфекции COVID-19 по состоянию на 11 апреля.
Так, в "красной зоне" – Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черновицкая, Черниговская области.
В "оранжевую зону" попали 10 областей из 24: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Полтавская, Ривненская, Тернопольская, Черкасская.
В "желтой зоне" – лишь две области: Ивано-Франковская и Херсонская. Желтый уровень эпидемиологической опасности – базовый на уровне всей страны.
Будь ласка, зачекайте...
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