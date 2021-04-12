В Украине за сутки зафиксировали 7 856 новых случаев COVID-19

По состоянию на утро 12 апреля в Украине зафиксировали 7 856 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 355 детей и 119 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитазилировано 2 770 человек, умерло 287 пациентов, выздоровело – 5 355. при этом совершили 40 109 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Днепропетровской (1 112), Харьковской (595), Львовской (590), Киевской (477) областях и Киеве (537).

За все время пандемии в Украине заболело 1 861 105 человек, выздоровело – 1 416 215, летальных случаев зафиксировали 37 301, провели 8 677 716 тестов.

Также министр сообщил, что за с начала кампании вакцинации в Украине привили 378 266 человек, за прошедшие сутки – 1 216.