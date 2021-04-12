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В "Роскосмосе" сообщили о потере контрактов из-за санкций США

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Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций США.

Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников, передает Интерфакс.

"У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году. Мы предлагаем дешевле, а контрагент отказывается, потому что есть ограничения, что аппараты с американскими комплектующими не должны летать на наших средствах выведения", - добавил он.

Ранее ряд российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "чёрного списка".

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Роскосмос (61) санкції (4481) США (4968)


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Дєшєвлє? Навряд чи вони запропонували дешевше, ніж у Маска...
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12.04.2021 09:58 Відповісти
это последствия за ********* которые творит паРаша!!! все имеет последствия - думайте ватники до того как одобрямс кричать своему фюреру когда тот пакостит!!!
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12.04.2021 10:51 Відповісти
не ври!, санкции вам только на пользу!)))
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12.04.2021 12:15 Відповісти
Ха..Придется таки лаптеногим запускать свои спутники с помощью батута.
Вот теперь Маск посмеется.
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13.04.2021 08:24 Відповісти

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