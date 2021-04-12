В "Роскосмосе" сообщили о потере контрактов из-за санкций США

Один из контрагентов "Роскосмоса" в 2020 году отказался от контракта на запуск спутника из-за американских санкций США.

Об этом сообщил первый замгендиректора госкорпорации по экономике и финансам Максим Овчинников, передает Интерфакс.

"У нас был, к сожалению, такой пример в прошлом году. Мы предлагаем дешевле, а контрагент отказывается, потому что есть ограничения, что аппараты с американскими комплектующими не должны летать на наших средствах выведения", - добавил он.

Ранее ряд российских космических предприятий, среди них самарский РКЦ "Прогресс" и "Центральный научно-исследовательский институт машиностроения" (ЦНИИмаш), были внесены в санкционные списки США.

Попадание в список означает, что теперь американским компаниям нужно будет получать специальные лицензии для экспорта, реэкспорта или передачи продукции фигурантам "чёрного списка".