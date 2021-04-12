Антимонопольный комитет разблокировал закупку 100 пассажирских вагонов, – "Укрзализныця"

Коллегия по обжалованию публичных закупок Антимонопольного комитета Украины 8 апреля отклонила жалобу, блокирующую процедуру закупки пассажирских вагонов АО "Укрзализныця", объявленную 25 февраля.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Это важно решение, которое возобновляет тендерный процесс по приобретению 100 пассажирских вагонов для исполнения соответствующей программы государственного бюджета Украины на 2021 год. Решение должно быть обнародовано в течение трех рабочих дней", – говорится в сообщении.

В "Укрзализныце" напомнили, что компания "Терминал-Запад", в форме ООО со статутным капиталом в 10 тыс. грн обжаловала и заблокировала процедуру закупки. Компания называлася "официальным дистрибьютором польской PESA Bydgoszcz SA". Однако, "Укрзализныця", которая уже 10 лет сотрудничает с польским производителем напрямую, получила официальные подтверждения от партнеров, что "Терминал-Запад" к ним отношения не имеет и их продукцию не представляет.

В "Укрзализныце" отметили, что следующим этапом закупки станет раскрытие тендерных предложений.