Импорт авиатоплива в Украину в марте снизился на 17%

Импорт авиационного топлива на украинский рынок в марте сократился на 16,5%, до 7,3 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (8,7 тыс. тонн).

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95", передает enkorr.

Поставки авиатоплива из Литвы, по сравнению с мартом-2020, уменьшились на 41%, до 4,4 тыс. тонн. Из которых 1,7 тыс. тонн было поставлено в адрес "Амик Украина", 1,3 тыс. тонн – для "Глуско Украина" и 0,9 тыс. тонн – для "Сокар Украина". По 200 т литовского ресурса импортировали ОККО и "Авиа Ойл" каждая.

На морской импорт пришлось только 1,5 тыс. тонн из Греции. Весь объем поставила компания "Трейд Коммодити".

Из Беларуси поставки сократились до 1,3 тыс. тонн (на 82,7% меньше, чем в феврале 2020 года), которые поставила "Сокар Украина".

По итогам трех месяцев текущего года в Украину было импортировано 18,8 тыс. тонн авиатоплива, что на 49% меньше показателя января-марта прошлого года.

Напомним, баланс рынка (импорт и внутреннее производство) авиационного топлива по итогу 2020 года сократился в два раза, до 244 тыс. тонн, по сравнению с 2019 годом (483,2 тыс. тонн).