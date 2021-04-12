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Зеленский сменил одного из уполномоченных Антимонопольного комитета

Зеленский сменил одного из уполномоченных Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский назначил Анжелику Коноплянко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №157/2021 от 9 апреля обнародован на сайте главы госудерства.

Анжелика Коноплянко до последнего времени возглавляла Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ, до этого работала начальником отдела Киевского областного территориального отделения АМКУ и начальником отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации прав Минюста.

Другим своим указом №156/2021 Зеленский уволил с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного Дарью Чередниченко.

Автор: 

Зеленський Володимир (2522) призначення (1148) Антимонопольний комітет (1457)


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