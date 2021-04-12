Зеленский сменил одного из уполномоченных Антимонопольного комитета

Президент Владимир Зеленский назначил Анжелику Коноплянко государственным уполномоченным Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №157/2021 от 9 апреля обнародован на сайте главы госудерства.

Анжелика Коноплянко до последнего времени возглавляла Департамент исследований и расследований рынков непроизводственной сферы АМКУ, до этого работала начальником отдела Киевского областного территориального отделения АМКУ и начальником отдела обеспечения деятельности комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации прав Минюста.

Другим своим указом №156/2021 Зеленский уволил с должности заместителя главы АМКУ - государственного уполномоченного Дарью Чередниченко.