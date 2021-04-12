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Новини
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"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда

По итогам 2020 года ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" получило чистый убыток в размере 27,5 млрд грн.

Об этом свидетельствует сведенный отчет о выполнении показателей финансового плана компании, сообщает проект "Марлин".

При этом в 2019 году "Укрэнерго" получило 1,86 млрд грн чистой прибыли, а в 2018 году – 2,6 млрд грн.

Среди основных причин падения доходов на примере показателей за 4 квартал в "Укрэнерго", в частности, называют решение Накомиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

В частности, за счет установленных тарифов на услуги диспетчеризации "Укрэнерго" недополучило 1,2 млрд грн доходов, за электроэнергию на балансирующем рынке – 1,4 млрд грн доходов, от выполнения спецобязанностей недополучено 11,1 млрд грн.

Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, всего кредиторская задолженность составила 17,9 млрд грн.

Как сообщалось, Министерство финансов утвердило финансовый план НЭК "Укренерго" на 2021 год с чистой прибылью в 171,4 млн грн.  

Автор: 

Джерело:  "Марлин"
збитки (1137) Укренерго (2018)


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Топ коментарі
+12
1 млрд баксов украденный Каломойским/Ермаком у страны.. и это миллиард компенсируют из налогов и тарифов жителей Украины..
будь прокляты Каломойский/Ермак/Шефир!
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12.04.2021 12:47
+8
Мда, зебилы как царь мидас только наоборот.
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12.04.2021 12:47
+6
И счетовода не забудьте

"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 9698
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12.04.2021 17:23
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1 млрд баксов украденный Каломойским/Ермаком у страны.. и это миллиард компенсируют из налогов и тарифов жителей Украины..
будь прокляты Каломойский/Ермак/Шефир!
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12.04.2021 12:47 Відповісти
И счетовода не забудьте

"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 9698
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12.04.2021 17:23 Відповісти
Мда, зебилы как царь мидас только наоборот.
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12.04.2021 12:47 Відповісти
Таки да, все превращают в фекалии под радостное верещание люмпена.
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12.04.2021 17:22 Відповісти
ЄТА маладая *******.....ани учатся....дайте им сто дней....хуже не будет ....хоть поржем.
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12.04.2021 12:50 Відповісти
Тае не бывает, дурят всех.Готовят продажу, коню ясно.
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12.04.2021 12:53 Відповісти
Уже смишно или надо еще подождать дней сто?
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12.04.2021 12:55 Відповісти
Пора возвращять "барыга" он воровал так что при нем ещё и предприятия прибыль приносили.
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12.04.2021 19:14 Відповісти
Зеленая энергетика это главная причина убыточности, скажем за это спасибо сывочолому хетьману и его "инвесторам".
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12.04.2021 13:53 Відповісти
порошенко, остановись! ті уже два года не президент, скока ж можна людей мучать?!?!
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12.04.2021 15:28 Відповісти
каким боком Укрэнерго к зеленой энергетике, чучелко криворогое?
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12.04.2021 17:09 Відповісти
Врешь, И тупо врешь. Вот причина крайне наглядно

"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 265
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12.04.2021 17:25 Відповісти
це порох винен
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12.04.2021 14:23 Відповісти
Фокусники...
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12.04.2021 14:41 Відповісти
Под устал с вашими платёжками, а вы ещё безбожно п...те
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12.04.2021 14:47 Відповісти
Зато поржали от души
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12.04.2021 15:15 Відповісти
Это не убытки, это "альтернативная прибыль" Очень Уважаемым Людям!
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12.04.2021 16:06 Відповісти
Зря они что-ли свою куклу и холуев к власти привели? Теперь гешефт подсчитывают

"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 7973
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12.04.2021 17:28 Відповісти
Бл*Б верніть баригу, нехай краде, бо скоро піз*ць з чесними зеленобобіками прийде, все в у збитках, капець!
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12.04.2021 18:42 Відповісти
От дурнуватий нарід,вибрав чудо зелене!
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12.04.2021 20:14 Відповісти
"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 1781
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12.04.2021 20:46 Відповісти
"Укрэнерго" сменило прибыль убытком на 27,5 миллиарда - Цензор.НЕТ 368
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12.04.2021 21:02 Відповісти

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