Курорт "Буковель" возобновил работу
Горнолыжный курорт "Буковель" возобновил работу с 10 апреля.
Как сообщается на сайте "Буковеля", в том числе будет возобновлена работа ресторанов на его территории.
"Прикарпатье из "красной" зоны переходит сразу в "желтую", поэтому уже с субботы восстанавливают полноценную работу главные объекты курорта: гостиницы, выдержки, рестораны, прокатные пункты. Эта приятная информация стала для нас неожиданностью", – сказано в сообщении.
В частности, уже восстановлена работа части подъемников и трасс, запуск всех всех сервисов курорта будет происходить постепенно. Однако ночное катание доступно пока не будет.
Как сообщалось, горнолыжный курорт "Буковель" приостановил работу с 13 марта из-за критической ситуации с распространением COVID-19 в Ивано-Франковской области.
Однако по решению Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС, с 00:00 10 апреля Ивано-Франковская область перешла из "красной" сразу в "желтую" зону карантинных ограничений.
Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети курортного комплекса "Буковель", включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера", при этом структуры олигарха управляют всем комплексом.
"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.
Будь ласка, зачекайте...
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