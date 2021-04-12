Пассажиропоток аэропорта "Харьков" вырос впервые с начала пандемии

Пассажиропоток международного аэропорта "Харьков" в марте вырос на 2% по сравнению в аналогичными показателями прошлого года и составив 54,9 тыс. человек.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, рост пассажиропотока фиксируется впервые за время карантинных ограничений.

Так, международными рейсами воспользовались 48,6 тыс. пассажиров, что на 6% больше, чем в марте 2020 года. Внутренними рейсами – 6,3 тыс. человек против 7,8 тыс. в 2020 году.

Также выросло количество рейсов. В марте было совершено 285 вылетов из аэропорта, тогда как в марте 2020 года их было 254, или на 12% меньше. Самыми популярными рейсами стали Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Хургада и Берлин.

Аэропортом через компанию "Нью Системс АМ" управляет компания DCH, созданная на базе активов, ранее носивших неформальное название "группа УкрСиббанка", после того как два партнера этой группы - Александр Ярославский и Эрнест Галиев - решили их разделить.