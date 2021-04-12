Зеленский подписал закон о регулировании работы коллекторов

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".

Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №4241 на сайте Верховной Рады.

В частности, закон возвращен в парламент с подписью президента 12 апреля.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении 19 марта.

Закон в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги.

Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.

С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получит полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.

В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.