Зеленский подписал закон о регулировании работы коллекторов
Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности".
Как передает БизнесЦензор, об этом свидетельствует информация на странице соответствующего законопроекта №4241 на сайте Верховной Рады.
В частности, закон возвращен в парламент с подписью президента 12 апреля.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла этот законопроект во втором чтении 19 марта.
Закон в частности, устанавливает основные требования к работе коллекторов. Например, запрет звонить должнику с 20:00 до 08:00, более двух раз в день, сообщать о долге третьим лицам, требовать от родственников погасить долги.
Кроме того, кредитные и коллекторские компании должны будут соблюдать правила этического поведения с должниками. Для этого НБУ планирует разработать базовые нормы корректного общения коллекторов.
С целью регулирования деятельности коллекторов Национальный банк должен создать Реестр коллекторских компаний. НБУ также получит полномочия по осуществлению надзора за соблюдением коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг, в том числе требований к взаимодействию с потребителями при урегулировании просроченной задолженности.
В свою очередь потребители получат право требовать от коллекторов подтверждающие документы в отношении задолженности, а также обращаться к Национальному банку в случае нарушения кредитодателем или новым кредитором и/или коллекторской компанией законодательства в сфере потребительского кредитования, в том числе нарушения требований к взаимодействию с потребителем при урегулировании просроченной задолженности.
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Все вместе взятые годами достают украинцев. И НИКТО, ничего делать НЕ хочет.
Начиная от киевстара, которому класть.
Если бы у этих мудаков отобрали лицензию, то многие бы призадумались о возможности ЧЕСТНО и нормально вести бизнес.