За неделю банки выдали "доступных кредитов" на 1,2 миллиарда

За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 565 кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 1,2 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Всего с момента старта программы банки выдали 13 104 кредита на 32 млрд грн.

Из них 11,47 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,8 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. Еще 12,7 млрд грн выдали в качестве антикризисных кредитов.

В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с 29 банками.