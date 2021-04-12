За неделю банки выдали "доступных кредитов" на 1,2 миллиарда
За прошедшую неделю уполномоченные банки выдали 565 кредитов в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на общую сумму 1,2 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Всего с момента старта программы банки выдали 13 104 кредита на 32 млрд грн.
Из них 11,47 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов, 4,8 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели. Еще 12,7 млрд грн выдали в качестве антикризисных кредитов.
В Минфине напомнили, что Фонд развития предпринимательства заключил договоры о сотрудничестве с 29 банками.
Джерело: Минфин
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