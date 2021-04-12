Зеленский завершил формирование нового состава Нацкомиссии по ценным бумагам

Президент Владимир Зеленский назначил Арсена Ильина членом Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как передает БизнесЦензор, соответствующий указ №155/2021 от 9 апреля обнародован на сайте главы государства.

Согласно декларации кандидата на должность, Арсен Ильин до последнего времени работал в ЧАО "Карпатская рудная компания", где в 2020 году получил 108,31 тыс. грн зарплаты. Еще 103,86 тыс. грн он заработал в ООО "Западная геолого-разведывательная компания", где он был трудоустроен директором по совместительству. Еще 8,65 тыс. грн он задекларировал в качестве полученной льготы для участника АТО.

В 2016 году новым владельцем ЧАО "Карпатская рудная компания" и "Западная геолого-разведывательная компания", которые имели спецразрешения на геологическое изучение с опытно-промышленной разработкой и добычу полиметаллических руд на Мужиевском месторождении золота, стала кипрская Avellana Gold.

Владельцем Аvellana gold ltd указан гражданин США Сэвэдж Брайан. Он возглавляет совет директоров Pioneer Management LLC, которая предоставляет консультационные услуги в сфере природных ресурсов.

Ранее учредителями ПАО "Карпатская рудная компания" были Валерий Бредихин и ООО "ГГП "Бриком", директором которого также был Бредихин. Он также владел фирмой "Линкруст" совместно с женой экс-министра МВД Виталия Захарченко Людмилой. Кроме того, Бредихин вместе с самим Захарченко владеют товарным знаком "Трибушаны".

В октябре 2017 года сотрудники правоохранительных органов провели обыск на Мужиевском месторождении золота и в помещениях ООО "Карпатская рудная компания" в городе Берегово Закарпатской области в рамках расследования уголовного дела по факту хищения имущества ООО "Закарпатполиметаллы".

Как сообщалось, в конце февраля президент Владимир Зеленский назначил главой НКЦБФР внештатного советника главы Офиса президента Андрея Ермака и экс-директора компании "Аструм Капитал" Руслана Магомедова.

2 апреля Зеленский назначил членами НКЦБФР бывшего главу Расчетного центра Юрия Шаповала, директора департамента надзора за профучастниками фондового рынка Ираклия Барамию, экс-главу Агентства развития инфраструктуры фондового рынка и члена набсовета биржи ПФТС Юрия Бойко и начальника отдела ценных бумаг "ТАСкомбанка" Ярослава Шляхова.