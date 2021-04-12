"Сумыгаз" инвестирует в газовые сети области 64 миллиона

В 2021 году инвестиции в газораспределительные сети Сумщины превысят 64 млн грн.

Как сообщает пресс-служба АО "Сумыгаз", компания направит эти средства на реконструкцию , модернизацию, ремонт газовых сетей и сооружений на них, электрохимическую защиту и усовершенствование учета природного газа.

Размер и направления инвестиций газораспределительной системы Сумской области на год утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и жилищно-коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Инвестиционная программа 2021 года соответствует принципам долгосрочной стратегии компании относительно энергоэффективности газоснабжения. Меры повысят надежность и безопасность эксплуатации системы газоснабжения области, обеспечит высокое качество предоставление услуг", – отметил главный инженер "Сумыгаз" Дмитрий Сергиенко.

В этому году на Сумщине модернизируют более 230 объектов на газораспределительных сетях, из них – кольцевание газопроводов в двух населенных пунктах, замена и реконструкция 36 газорегуляторных пунктов (ГРП) и 50 шкафных ГРП.

Такие меры по внедрению новейших технологий, модернизации оборудования увеличивают эффективность сетей и снижают их аварийность. Также это способствует повышению качества предоставления услуг потребителям, гарантирует бесперебойную поставку газа.

Компания обновит систему противоаварийной защиты, приобретя 70 современных устройств диагностики и обследования сетей. В рамках Инвестпрограммы специалисты газового предприятия проведут замену 43 единиц анодного заземления и построит две дренажные установки.

В прошлом году "Сумыгаз" инвестировала в газораспределительную систему области около 42 млн грн, что обеспечило стабильное распределение природного газа к более 380 тыс. клиентам: бытовым потребителям и учреждениям.