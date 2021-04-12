Руководство "Сумыоблэнерго" подозревают в коррупционной схеме на 80 миллионов, – СБУ

Служба безопасности Украины обнаружила коррупционную схему, организованную руководством АО "Сумыоблэнерго", в результате чего было выведено в тень более 80 млн грн.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По предварительным данным следствия, руководство компании в рамках инвестиционной программы должно было совершить реконструкцию и обновление энергетической системы региона. Регламент работ был урегулирован соответствующими государственными документами контролирующих органов.

Однако, проверки показали, что организаторы фактически не выполнили 60% предусмотренных работ. Средства за якобы их выполнение перечислили на счета аффилированных коммерческих структур. Таким образом из активов предприятия было незаконно выведено более 80 млн грн.

Сотрудники спецслужбы также зафиксировали, что в течение 2017-2020 годов чиновники компании провели ряд операций по купле-продаже так называемых "мусорных" ценных бумаг. Проверяется информация, что в результате схемы топ-менеджмент вывел прибыль компании на более 195 млн грн через подконтрольные коммерческие структуры.

Также СБУ проверяет информацию о том, что ущерб от схем менеджмента "компенсировались" за счет искусственного повышения тарифов на электроэнергию для населения и бизнеса.

Во время обысков в рабочих кабинетах сотрудников и в офисах аффилированных структур правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и документацию с доказательствами противоправной деятельности.

В рамках криминального производства по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины наложены аресты на счета подрядных организаций.