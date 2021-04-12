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В Турции могут ввести новые карантинные ограничения

В Турции могут ввести новые карантинные ограничения

Научный совет Турции соберется для оценки новых этапов борьбы с коронавирусной болезнью COVID-19.

Об этом сообщает газета "Хюрриет", передает Интерфакс-Украина.

По данным издания, совет изучит вопрос о новых ограничениях и программе вакцинации в стране, после чего кабинет министров республики рассмотрит рекомендации и примет окончательное решение.

Власти уже ввели ограничительные меры во время месяца Рамадан, а также комендантский час по выходным.

Всего за время пандемии в Турции выявлено более 3,8 млн случаев коронавируса, более 33,9 тыс. пациентов скончались.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
Туреччина (1118) коронавірус (3210)


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