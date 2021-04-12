Кабмин назначил главу аппарата Шмыгаля
Кабинет министров назначил Евгения Фарбея на должность руководителя Аппарата премьер-министра.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №283-р от 7 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.
Фарбей ранее занимал должности заместителя главы Ивано-Франковской областной госадминистрации, до этого был замглавы руководителя аппарата ОГА.
Напомним, с августа 2019 года по февраль 2020 года Ивано-Франковскую ОГА возглавлял нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.
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