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Кабмин назначил главу аппарата Шмыгаля

Кабмин назначил главу аппарата Шмыгаля

Кабинет министров назначил Евгения Фарбея на должность руководителя Аппарата премьер-министра.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение №283-р от 7 апреля обнародовано на официальном правительственном портале.

Фарбей ранее занимал должности заместителя главы Ивано-Франковской областной госадминистрации, до этого был замглавы руководителя аппарата ОГА.

Напомним, с августа 2019 года по февраль 2020 года Ивано-Франковскую ОГА возглавлял нынешний премьер-министр Денис Шмыгаль.

Автор: 

Кабмін (7803) призначення (1148) Шмигаль Денис (1515)


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