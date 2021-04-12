Госпродпотребслужба не нашла нарушений карантина сетью "АТБ", – Ляшко

Госслужба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба) по итогам проведенной проверки не выявила нарушений противоэпидемических мер сетью магазинов "АТБ".

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Интерфакс-Украина.

"По итогам проверки было выяснено, что внутреннего распоряжения, которое бы разрешало посетителям находиться в торговых помещениях сети без средств индивидуальной защиты, не существует. Все посетители и персонал должны соблюдать действующие санитарные нормы и правила. Если кто-то из сотрудников разрешает заходить в зал, не надевая маску, обязательно сообщайте о таком факте на "горячую линию" сети "АТБ" или правоохранительным органам", – сказал Ляшко.

Он напомнил, что действующее законодательство запрещает запускать людей в магазины без масок и обслуживать их на кассе.

Ранее Ляшко заявлял, что Госпродпотребслужба оштрафует сеть "АТБ" за нарушение противоэпидемических мер и разрешение пускать в ее магазины людей без масок, если эта информация подтвердится.

"Мы получили информацию, что "АТБ" внутренним распоряжением отменило запрет пускать в магазин людей без маски. Мы попросили Госпродпотребслужбу проверить эти "внутренние процедуры", поскольку законодательство запрещает запускать людей без масок в магазины и обслуживать их на кассе", – говорил Ляшко в минувшую субботу.