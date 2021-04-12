Пассажиропоток украинских авиакомпаний за первый квартал сократился на 44%
За январь-март 2021 года объем пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 43,9% и составил 1,09 млн человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.
В том числе перевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями в международном сообщении сократились на 43,9% – до 980,3 тыс. человек.
Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1,84 млн человек, в частности в международном сообщении – на 55,4% – до 1,6 млн пассажиров.
За первый квартал 2020 года украинские авиакомпании выполнили 10,3 тыс. коммерческих рейсов, в частности международных – 7,9 тыс.
Как сообщалось, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.
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