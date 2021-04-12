Пассажиропоток украинских авиакомпаний за первый квартал сократился на 44%

За январь-март 2021 года объем пассажирских перевозок украинских авиакомпаний уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2020 года на 43,9% и составил 1,09 млн человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной авиационной службы Украины.

В том числе перевозки пассажиров украинскими авиакомпаниями в международном сообщении сократились на 43,9% – до 980,3 тыс. человек.

Пассажиропотоки через аэропорты Украины сократились на 54,3% и составили 1,84 млн человек, в частности в международном сообщении – на 55,4% – до 1,6 млн пассажиров.

За первый квартал 2020 года украинские авиакомпании выполнили 10,3 тыс. коммерческих рейсов, в частности международных – 7,9 тыс.

Как сообщалось, аэропорты Украины в 2020 году обслужили 8,664 млн пассажиров, что на 64,4% меньше, чем за 2019 год.