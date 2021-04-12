Друг Путина оказался владельцем пяти захваченных санаториев в оккупированном Крыму

Один из ближайших друзей Владимира Путина Аркадий Ротенберг стал собственником пяти санаториев, захваченных в оккупированном Россией Крыму.

Об этом представитель Ротенберга сообщил РБК.

По его словам, бизнесмен уже второй год является бенефициаром санаториев на южном берегу полуострова и сейчас "имеет отношение" к санаториям "Ай-Петри", "Мисхор", "Дюльбер", "Жемчужина" и отелю "Дача Рахманинов".

Все санатории, кроме "Жемчужины", которая сейчас не работает, объединены в сеть "Курорты Крыма". Ротенберг, как утверждает сейчас его представитель, стал бенефициаром объектов в конце 2019 года. Хотя еще в сентябре 2019 года представитель бизнесмена отрицал связь с санаториями в Крыму.

Санатории "Ай-Петри", "Мисхор" и "Дюльбер" были захвачены оккупационными властями Крыма, "национализированы" и проданы на торгах летом 2018 года за 1,5 млрд рублей. В лот вместе с санаторием "Дюльбер" вошли также земля санатория "Морской прибой" и участок со зданием дачи "Мисхор", в которой был открыт отель "Дача Рахманинов".

За здания захваченного санатория "Жемчужина", расположенного около замка "Ласточкино гнездо", в ноябре 2018 года на торгах были выручены 529 млн руб.

Во всех торгах победило ООО "Управляющая компания инфраструктурных проектов" (УКИП). На момент покупки 95% долей в этой компании принадлежало экс-главкому Ракетных войск Владимиру Зарицкому, еще 5% – УК "Визант Групп", которую контролировал Денис Козорез.

В январе 2021 года Зарицкий в разговоре с изданием "Проект" заявил, что бизнесом не занимается и в УКИП был лишь номинальным собственником. С осени 2019 года УКИП принадлежит закрытому паевому инвестиционному фонду "Терс".

Ранее Аркадий Ротенберг заявил, что ему принадлежит особняк под Геленджиком, который в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального назван "дворцом Путина". Ротенберг принимал активное участие в строительстве моста через Керченский пролив в аннексированный Россией Крым. За это он в минувшем году был удостоен в России звания Героя труда.

Аркадий Ротенберг попал под санкции ЕС и США в начале 2014 года. В обосновании внесения Ротенберга в санкционный список было указано давнее знакомство бизнесмена с Владимиром Путиным. В годы правления Путина "ему отдавали предпочтение при распределении важных подрядов от государства и госкомпаний": в частности, предприятия Ротенберга "получили несколько крайне выгодных контрактов при подготовке Олимпийских игр в Сочи".