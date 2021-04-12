Нацкомиссия планирует применить максимальный штраф к "ДТЭК Киевские электросети" Ахметова

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) планирует оштрафовать "ДТЭК Киевские электросети" Рината Ахметова на максимальную сумму в 1,7 млн грн.

Об этом свидетельствуют проекты решений, которые будут вынесены на рассмотрение регулятора 15 апреля, передает Укринформ.

Так, штраф в размере 1,7 млн грн, что является максимальной финансовой санкцией, которую может наложить НКРЭКУ, планируется применить к "ДТЭК Киевские электросети" за нарушение требований законодательства в сфере энергетики и Лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по распределению электрической энергии.

Кроме того, НКРЭКУ может пересмотреть тариф на распределение электрической энергии путем его изменения в сторону уменьшения на сумму 298,79 млн грн (без НДС) и в случае неучета ЧАО "ДТЭК Киевские электросети" в инвестиционной программе на 2021 год суммы дополнительно полученного дохода по результатам деятельности в 2019-2020 годах.

Как сообщалось, на минувшей неделе НКРЭКУ оштрафовала АО "Харьковоблэнерго" за нарушение лицензионных условий деятельности по распределению электроэнергии на максимально возможную сумму 1,7 млн грн за нарушение требований коммерческого учета электроэнергии.

В феврале НКРЭКУ уже штрафовало компанию "ДТЭК Киевские энергосети" на 85 тыс. гривен по жалобе потребителя.