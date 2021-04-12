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НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Шмыгаля

НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Шмыгаля

Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) начало проверку деклараций 98 чиновников, в том числе президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Как сообщает пресс-служба НАПК, в итоге по состоянию на 12 апреля проводится полная проверка деклараций уже 375 чиновников.

"Большинство из этих деклараций НАПК взяло в проверку, поскольку в 2020 году завершить такую ​​проверку было невозможно из-за решения Конституционного Суда Украины", – отмечается в сообщении.

В частности, на прошлой неделе начата проверка деклараций 92 должностных лиц. Среди них – Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Также будут проверены декларации и.о. министра энергетики Юрия Витренко, министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, министра здравоохранения Максима Степанова, министра юстиции Дениса Малюськи, бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, бывшего министра здравоохранения Ильи Емца, ряда заместителей министров, судей Конституционного и Верховного Судов.

Всего в этом году НАПК планирует проверить 1000 деклараций.

Как сообщалось, согласно декларации президента Владимира Зеленского, доходы главы государства и членов его семьи в 2020 году составили 22,75 млн грн. В частности, от продажи недвижимого имущества и земельного участка в Иванковичах семья Зеленских получила 13,47 млн грн. Кроме того, Зеленский продолжает получать роялти от использования торговых марок. В 2020 году сумма роялти составила 4,63 млн грн.

Автор: 

декларація (551) Зеленський Володимир (2522) електронне декларування (457) НАЗК (516) Шмигаль Денис (1515)


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