Нацбанк надеется повысить достаточность резервов благодаря получению $2,7 миллиарда от МВФ

Новое распределение Международным валютным фондом специальных прав заимствования (СПЗ) принесет Украине $2,73 млрд, что улучшит показатель достаточности международных резервов страны с 91% до 98%.

Об этом сообщил глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко по итогам встречи с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером в Facebook.

"На днях состоялась важная встреча с директором Европейского департамента МВФ Альфредом Каммером. В рамках диалога о продолжении сотрудничества с МВФ мы обсудили много вопросов, в том числе ту часть программы, которая находится в пределах ответственности Национального банка. Хочу это подчеркнуть, у нас нет разногласий с экспертами миссии. Более того, у нас общее видение результата, которого мы хотим достичь", - написал Шевченко.

На встрече стороны обменялись мнениями о дополнительной аллокации СПЗ на сумму около $650 млрд, которая направлена ​​на обеспечение дополнительной ликвидностью мировой экономической системы через пополнение международных резервов государств-членов МВФ.

"Учитывая размер квоты Украины (0,42%), наше государство может получить около $2,73 млрд, что будет способствовать наращиванию ЗВР и улучшению, по нашей предварительной оценке, показателя композитного критерия МВФ по достаточности международных резервов по текущему уровню 91% до около 98%", - отметил Шевченко.

Также обсуждалась инициатива МВФ по облегчению долговой нагрузки Судана, в частности по уплате его долга перед МВФ другими государствами-членами.

"Каммер выразил надежду, что Украина также присоединится к этой инициативе. Решение не потребует уплаты реальных денег от Украины, резервы под это Фонд уже сделал, но такой вопрос потребует соответствующего решения рравительства Украины. Несколько лет назад Украина уже принимала участие в подобной операции в отношении Сомали", - добавил Шевченко.