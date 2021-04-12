Нацбанк обнародовал получателей кредитов рефинансирования на 3,4 миллиарда
Национальный банк Украины (НБУ) по итогам тендера 9 апреля удовлетворил заявки 10 банков на получение рефинансирования сроком до 5 лет на общую сумму 2,39 млрд грн под 6,5% годовых, а также на сумму 1,01 млрд грн под 6,5% годовых на срок до 84 дней.
Об этом свидетельствуют данные НБУ о кредита, предоставленных банкам на срок свыше 30 дней.
В частности, 9 апреля "РВС Банк" привлек" 535 млн грн, банк "Пивденный" – 500 млн грн, "Укрэксимбанк" и "СЕБ Корпоративный банк" – по 300 млн грн, "АКБ "Конкорд" и "Международный инвестиционный банк" и банк "Сич" – по 250 млн грн, "Укрбудинвестбанк" – 230 млн грн, "Коммерческий инвестиционный банк" – 165 млн грн, банки "Альянс" и "Первый инвестиционный банк" – по 150 млн грн, "МетаБанк" – 132 млн грн, "Радабанк" – 110 млн грн, банк "Грант" – 50 млн грн, "БТА Банк" – 32 млн грн.
Как сообщалось, в в целом с 30 апреля 2020 года Нацбанк провел 46 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 59,57 млрд грн.
Кроме того, с 8 мая прошлого года НБУ провел 12 тендеров по рефинансированию на срок от года до пяти лет на общую сумму около 70,2 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль