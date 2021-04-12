Госпродпотребслужба предупредила об изменении правил торговли со странами СНГ

С 13 апреля начнут действовать новые правила экспорта и импорта между Украиной и странами СНГ.

Об этом сообщает Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпропотребслужба).

Как пояснили в ведомстве, это связано с прекращением действия Соглашения о сотрудничестве в области ветеринарии, подписанного в 1993 году. Теперь торговля товарами будет осуществляться в рамках действующего законодательства Украины и учитывая требования стран назначения, а также международные требования и правила.

По словам главы Госпродпотребслужбы Владиславы Магалецкой, выход из Соглашения фактически открыл для Украины новые возможности.

"Мы находимся в постоянном диалоге с нашими партнерами для того, чтобы украинский бизнес выиграл от новых договоренностей и даже получил новые рынки сбыта. Наша задача – помочь украинским производителям и договориться о двусторонней торговле на взаимовыгодных условиях", – отметила глава ведомства.

С целью обсуждения условий взаимного сотрудничества и согласования двусторонних форм ветеринарных сертификатов Госпропотребслужба в течение 2020-2021 годов провела переговоры и консультации с представителями Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

По их итогам были согласованы двусторонние формы ветеринарных сертификатов для экспорта из Украины в Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Молдову, Таджикистан и Туркменистан. Продолжается работа над согласованием форм сертификатов на экспорт в Армению, Узбекистан, Кыргызстан.