В сеть попали данные 1,3 миллиона пользователей сети Clubhouse

Базу данных пользователей голосовой сети Clubhouse бесплатно выставили на одном из хакерских форумов.

Попавшая в открытый доступ информация содержит ID пользователя, имя, фотографию, привязку к Twitter и Instagram, имя пользователя, который дал инвайт, передает Liga.net.

Пользователям Clubhouse советуют воспользоваться специальными программами и проверить, не затронула ли утечка их данные и включить двухфакторную аутентификацию для всех аккаунтов в соцсетях.

Как отмечает издание CyberNews, в появившейся в открытом доступе базе нет данных, которые могут использовать мошенники, например номеров карт. При этом утечка все равно представляет опасность, ведь если объединить эту информацию с другими утечками, то можно организовать серьезные фишинговые атаки.

В свою очередь генеральный директор Clubhouse Пол Дэвис заявил, что утечки данных пользователей не было, а выложенная в сеть информация о профилях пользователей является общедоступной.

"Нас не взламывали. Данные, о которых шла речь, были всей информацией профилей, общедоступной в нашем приложении. Поэтому ответ на это (вопрос о взломе соцсети, – ред.) – окончательное "нет", – сказал Дэвис изданию The Verge.

Clubhouse – приложение для общения в формате аудио, было запущенно в апреле 2020 года и пока доступно только на платформе iOS. Приложение существует в относительно закрытом формате – присоединиться к соцсети можно только по приглашению.

По данным Bloomberg, Twitter вел переговоры о покупке соцсети Clubhouse за $4 млрд.