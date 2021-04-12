Авиакомпания SkyUp восстановила объемы полетов до уровня перед началом пандемии

Авиакомпания SkyUp в марте 2021 года восстановила работу на 50-60% от своих операционных возможностей, что соответствует объемам перевозок на начало 2020 года.

Как сообщает пресс-служба компании, в течение первого месяца весны SkyUp перевез 127,7 тыс. пассажиров.

Абсолютное большинство путешественников – 100,5 тыс. – воспользовались чартерными рейсами авиакомпании. На регулярных рейсах лоукостер доставил только 27,2 тыс. пассажиров.

Всего в марте 2021 года SkyUp совершил 708 рейсов. Из них 536 были чартерами, 172 – регулярными.

Объем перевозок грузов составил 83,9 тонн. Их авиакомпания доставляла в багажном отсеке самолетов, которые совершали пассажирские рейсы.

В первом квартале SkyUp перевез 198,5 тыс. пассажиров и выполнил 1115 рейсов. Данные не учитывают перевозки за январь, поскольку их лоукостер не обнародовал.

ООО "Авиакомпания "Скайап" зарегистрировано в Киеве в июне 2016 года. Учредителем является ООО "ACS-Украина" Татьяны и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор JoinUp!