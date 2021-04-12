"Укртранснафта" подала документы на передачу в управление трубопровода окружения Медведчука

"Укртранснафта" подала документы для участия в конкурсном отборе на управляющего активами украинского участка нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" (СЗН).

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает Интерфакс-Украина.

"Да, в прошлую пятницу мы подали документы", – сказал собеседник агентства.

Прием документов осуществлялся до вечера 9 апреля 2021 года.

Одно из условий участия в конкурсе - наличие действующей лицензии на ведение хозяйственной деятельности по транспортировке нефти или нефтепродуктов магистральными трубопроводами, а также наличие опыта в этой сфере не менее пяти лет.

По состоянию на 31 марта 2021 года такой лицензией располагали только две компании: "Укртранснафта" и владевшее участком до его конфискации ООО "Прикарпатзахидтранс".

Согласно сообщению организатора конкурса нацагентства АРМА, документы для участия в конкурсе подали две украинских компании.

"Сейчас АРМА анализирует значительный объем документов от потенциальных управляющих, оценивая правильность оформления документов, соответствие участников квалификационным критериям, экономические предложения компаний, а также их опыт и деловую репутацию на рынке", – отметили в нацагентстве.

Как сообщалос, ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил о готовности группы обеспечить эксплуатацию украинского участка нефтепродуктопровода СЗН. По словам Коболева, если нацагентство АРМА выберет компанию группы управляющим этим активом, следующим этапом будут переговоры с потенциальными поставщиками нефтепродуктов, в первую очередь из Беларуси.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский свои указом ввел в действие решение СНБО от 19 февраля, которым поручено предпринять неотложные меры для возвращения имущества нефтепродуктопровода "Прикарпатзападтранс" государству.

После этого суд арестовал часть нефтепродуктопровода "Самара - Западное направление", которым управляла компания "Прикарпатзападтранс", связанная с окружением Виктора Медведчука. Имущество этой компании, включая дизтопливо в трубопроводе, передано на хранение государственной "Укртранснафте".

В 2015 году российский оператор нефтепродуктов "Транснефть" заявила о продаже "Прикарпатзападтранса" швейцарской фирме ITC Industry Trading Company SA немца Анатолия Шефера. По данным СМИ, он связан с окружением Виктора Медведчука.

В конце сентября 2017 года совет директоров "Роснефти" одобрил сделку о поставке на экспорт в адрес также принадлежащей Шеферу ITC Industry Trading Company SA (Швейцария) дизтоплива в общем количестве от 30 млн до 50 млн тонн (от 3 млн до 5 млн тонн в год в опционе поставщика).

Продажи топлива из трубы уже в самой Украине контролирует группа Proton Energy Ниссана Моисеева, который также связан с Медведчуком. Моисеев утверждает, что с Медведчуком у него не деловые, а дружеские отношения.