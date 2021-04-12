"Центрэнерго" выделит "Электротяжмашу" 30 миллионов помощи на погашение долгов по зарплате

ПАО "Центрэнерго" предоставит ГП "Завод "Электротяжмаш" беспроцентную финансовую помощь в размере 30 млн грн для выплаты долгов по заработной плате со сроком возврата до 31 мая 2021 года.

Информация о решении наблюдательного совета "Центрэнерго" от 9 апреля об одобрении значительной сделки было обнародована в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, передает Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению, соотношение предельной стоимости сделки к стоимости активов "Центрэнерго" в соответствии с данными последней годовой финансовой отчетности составляет 0,28%. Стоимость активов предприятия – 10,57 млрд грн.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства №248-р от 31 марта, госпредприятия "Завод "Электротяжмаш" подлежит преобразованию в акционерное общество (АО) в процессе приватизации.

ФГИ в плане приватизации на 2021 год задекларировал в том числе аукцион по продаже единого имущественного комплекса ГП "Завод "Электротяжмаш".

Пресс-служба ФГИ со ссылкой на и.о. гендиректора "Электротяжмаша" Виктора Бусько 1 марта сообщала, что завод в ближайшие дни полностью погасит существующую задолженность по заработной плате за счет привлечения дополнительных средств в рамках программы финансового оздоровления.

Согласно сообщению, объем долгов по зарплате исчислялся 40 млн грн.

"Электротяжмаш" специализируется на производстве мощных гидрогенераторов, турбогенераторов для ТЭС и АЭС, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В январе-сентябре 2020 года завод нарастил убыток в 12,7 раза по сравнению с тем же периодом 2019 года – до 360,97 млн грн, чистый доход сократился в 2,2 раза – до 635,4 млн грн.

В начале марта решением Наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" его главой избран зампред ФГИ Украины Денис Кудин, сменившей на этой должности как представителя государства Сергея Слепканя. Также полностью было сменено руководство ПАО.

"Центрэнерго" в 2020 году получила чистую прибыль 61,15 млн грн против 1 млрд 979,54 млн грн чистого убытка в 2019 году.