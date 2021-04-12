Airbus начал тестировать использование 100% возобновляемого авиатоплива

Группа специалистов аэрокосмической отрасли начала первое в мире исследование выбросов в полете с использованием 100% экологически чистого авиационного топлива (SAF) на коммерческих пассажирских самолетах.

Компания Airbus, немецкий исследовательский центр DLR, Rolls-Royce и производитель SAF финская Neste объединились, чтобы запустить новаторский проект "Выбросы и влияние альтернативных видов топлива на климат" (ECLIF3), изучающий влияние 100% SAF на выбросы и летные характеристики самолетов, передает enkorr.

Результаты исследования, которое будет проводиться с использованием самолета Airbus A350-900 с двигателями Rolls-Royce Trent XWB, поддержат предпринимаемые в настоящее время усилия по обеспечению готовности авиационного сектора к широкомасштабному использованию SAF как части более широкой инициативы по декарбонизации отрасли.

"SAF является жизненно важной частью стремления Airbus к декарбонизации авиационной отрасли, и мы тесно сотрудничаем с рядом партнеров, чтобы обеспечить устойчивое будущее для авиаперевозок", - сказал менеджер программы новой энергии Airbus Стивен Ле Моинг.

В ходе летных и наземных испытаний будут сравниваться выбросы от использования 100% SAF произведенного по технологии HEFA (гидрообработанные сложные эфиры и жирные кислоты) с выбросами от обычного и низкосернистого ископаемого керосина.

"В нашем мире после COVID-19 люди захотят снова летать, но будут делать это устойчиво. Мы знаем, что для дальних путешествий в ближайшие десятилетия потребуются газовые турбины. SAF играет важную роль в декарбонизации таких путешествий, и мы активно поддерживаем повышение их доступности для авиационной промышленности", - сказал директор по разработке продуктов и технологиям Rolls-Royce Civil Aerospace Саймон Берр/

SAF будет предоставлен Neste. Дополнительные измерения и анализ для определения характеристик выбросов твердых частиц во время наземных испытаний будут предоставлены Манчестерским университетом Великобритании и Национальным исследовательским советом Канады.