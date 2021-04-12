Шмыгаль анонсировал утверждение Стратегии развития ОПК в ближайшее время

Кабинет министров в ближайшее время утвердит Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

"Совместно с Минстратегпромом, Минэкономики, Укроборонпромом, аппаратом СНБО, комитетом ВРУ по вопросам нацбезопасности и обороны обсудили проект Стратегии развития ОПК. Документ согласован всеми ведомствами и поддержан международными партнерами", - написал Шмыгаль.

По его словам, в ближайшее время документ будет утвержден на заседании правительства.

"Реализация стратегии - важный шаг, который станет продолжением единой государственной политики, направленной на усиление обороноспособности нашего государства", - добавил Шмыгаль.