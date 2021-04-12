"Нафтогаз" отсудил у поставщика отопления в Харькове 1,9 миллиарда

Хозсуд Харьковской области в марте удовлетворил несколько исков "Нафтогаза" к коммунальному предприятию "Харьковские тепловые сети" и решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,85 млрд грн.

Как сообщает Finbalance, всего суд удовлетворил четыре иска "Нафтогаза" на 1,63 млрд грн, 144 млн грн, 44,3 млрд грн и 28,8 млн грн.

В судебных материалах отмечается, что общий объем задолженности перед КП "Харьковские тепловые сети" за потребленную тепловую энергию по состоянию на 1 января 2021 года составлял 4 млрд грн, из которых 3,6 млрд грн – задолженность населения, общий убыток предприятия на 30 сентября 2020 года составлял 7,9 млрд грн, из-за чего оно "находится в трудном финансовом положении".

По данным "Нафтогаза", на начало апреля совокупная задолженность КП "Харьковские тепловые сети" за газ составила 4,6 млрд грн, в том числе долг на 1,8 млрд грн сформировался с начала 2021 года.