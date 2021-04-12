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Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов

Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 29 марта одолжила своей дочери Евгении 111,87 млн грн.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата, опубликованное в реестре деклараций НАПК.

Причиной для получения средств указано "приобретение движимого имущества".

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации за 2020 год $5,49 млн и 290 тыс. грн наличными, а также ряд ювелирных украшений.

Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148,35 млн грн. Средства полученные от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Кроме того, в 2020 году лидер "Батькивщины" как народный депутат получила 462,54 тыс. грн заработной платы, а также 255,86 тыс грн на выполнение депутатских полномочий. Тимошенко также указала в декларации 60,41 тыс. грн процентов от "Ощадбанка".

Тимошенко в декларации указала жилой дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует, и четыре земельных участка в праве пользования.

Автор: 

декларація (551) Тимошенко Юлія (46) Тимошенко Євгенія (3) Батьківщина (30) електронне декларування (457)


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Топ коментарі
+44
ЗубАжіння, воно таке різне.
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12.04.2021 20:21
+19
хочу напомнить, что Воровка и Аферистка капительман всю жизнь просидела как гос.служащая, риторический вопрос в Украине вообще остались силовые структуры которые бы задали ей один вопрос, от куда ..... или малоПИД,,,роский, бенин нарко-Дегенерат развалил все????
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12.04.2021 20:22
+17
Врешь дебил. Хоть немного законы подучи. Тогда не будешь так тупо врать и позориться, Ванек. И если ты считаешь что рейтинг Пороха в дупе, то тогда рейтинг Юли еще ниже в другом очень-очень интересном месте, как раз ее.

Так напомнишь, Ванек, как Юля стала коалициянткой у Бени?

Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов - Цензор.НЕТ 6412
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12.04.2021 23:34
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13.04.2021 19:58 Відповісти
" ВСЕ ПРОПАЛО" !!! Еще "святое исцеление" Рудьковского. вспомните. да и не только он один. ( это украинская фишка). Хотя я понимаю " чудо" ни кто не отменял.. а 150 миллионов за это понятно " само то". Жаль что остальные наши реальные заключенные ( почему то) в этот "разряд" не попали. Но я думаю вам это чисто " по барабану".
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13.04.2021 10:36 Відповісти
у 2010му "ВСЬО ПРОПАЛО" не для Юлі, а для всіх українців. Була б Юля тоді стала презом, то сьогодні Україна була б регіональним лідером, в 2017му виштовхали б ваших кацапів з Криму, отримали б запрошення від НАТО і ЄС і назавжди позбавились би залежності від вашої паРаші.
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13.04.2021 10:58 Відповісти
А может быть были бы в Таежном союзе.. Ответ на вопрос " что бы могло произойти" неоднозначен. ( хотя про перспективы таких"успехов" при Юле.. это вы явно загнули ( это даже не смешно)., хотя этого не произошло бы ни при одном президенте Украины хоть перебери все, сколько там нас.. 45 миллионов.) Но блажен кто верует. Хотя не сотвори себе кумира тоже не кто не отменял. Но с "адептами" наших политических " идолов" спорить понятно что бессмысленно. ( кого не коснись Хоть Зе, хоть Пе, хоть Пидалик, хоть Ю., хоть Пу. и т.д. по списку)
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13.04.2021 11:06 Відповісти
Іван--ти дійсно іванушка-дурачок.
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13.04.2021 13:28 Відповісти
ванья, проблема, що ту потвору взагалі до політики в Україні допустили, добре, що людям вистачило розуму тюльку не обрати, бо не було б вже України, весело гигочучи здала б х...лу
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14.04.2021 07:59 Відповісти
Зайшов на коменти тільки для того, щоб пересвідчитись, що Цензор залишається пристанищем призвіздеканих юлєфобських пецоботів, які при згадці двох слів "Юлія Тимошенко" стають в свинособачу стойку і починають дристати ротом.
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13.04.2021 09:37 Відповісти
Пан накопилив губу і втік в групу підтримки Тімошенко на ФБ. Бо там він має багато лайків, а тут пану некомфортно
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13.04.2021 10:55 Відповісти
Вы шо, там по очереди у Тюльки хвост нюхаете?
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13.04.2021 11:18 Відповісти
Така звичка тільки у порохоботів - нюхати комусь "хвіст"
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13.04.2021 12:41 Відповісти
А шо, тебе уже Тюльки хвост разонравился? "А как дысал, как дысал..."!
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13.04.2021 12:52 Відповісти
а я думаю, де 3,14дарченко дівся, і десь влагаліщенко немає, чи це ти під різними іменами заходиш, імітуєте підтримку вОни?
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14.04.2021 07:57 Відповісти
А эти 112 млн ей отдолжил зять.
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13.04.2021 09:46 Відповісти
Тьотка лапті шила в колонії та добре підзаробила. Все ж своєю ж працею... Важкою...
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13.04.2021 10:29 Відповісти
Сколько лет Юля собственного угла не имеет !
Сколько десятков лет....
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13.04.2021 10:33 Відповісти
Краще би Івану дала на тарифи...
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13.04.2021 10:35 Відповісти
то вона назбирала з пенсії по інвалідності.
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13.04.2021 10:36 Відповісти
...Одолжила, одолжила твою голову вскружила .........
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13.04.2021 10:50 Відповісти
угу, а потім позичить, щоби ат могла по декларації борг повернути
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13.04.2021 11:14 Відповісти
Землю селянам тарифи на нуль, ну а доці моїй - мільйони...
а на армію. боротьбу із ковідом, най "соєвий барига" власні гроші дає?
Можно дізнатись кому за власний рахунок і коли допомогла Юля чи Зеленський?
Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов - Цензор.НЕТ 2649
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13.04.2021 11:13 Відповісти
Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов - Цензор.НЕТ 4730

...
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13.04.2021 11:50 Відповісти
У нее такса 5млн за депутатское место в ВР, 1млн депутат областной и т.д. Самый богатый человек Украины.
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13.04.2021 12:00 Відповісти
точно а вот в ес все мандаты бесплатные
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13.04.2021 13:37 Відповісти
Посчитай сколько миллиардов с оранжевой революции у тетки которая постоянно имеет фракцию в парламенте.
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13.04.2021 14:11 Відповісти
Жиди лихварі....., потімбудутьжаліться чому їх "гонять" з пристрастю .....Це одна з сум наворована у народу України...
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13.04.2021 12:12 Відповісти
Юля,по оцінці пяти організацій, які займаються дослідженям вказала. що вона найбрехливіша із політиків,ну а піарщиця на рівні зеленському. Ця брехлива мерзота все життя зраджувала,продавалась з одною метою--добитись особистої влади.
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13.04.2021 13:18 Відповісти
Тільки і роблять,що "передають "одне одному "зароблене непосильним трудом копійчане майно" в сумах,які звичайні люди і в очі не бачили,не те що в руках і не тримали...Всі її "випускники"-ляшки,портянкіни,та інші дуже добре пристроєні і живуть щасливо...
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13.04.2021 13:29 Відповісти
ну и шо? я своей дочке одолжил 200гр
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13.04.2021 13:35 Відповісти
а я навпаки))) позичив у дочки 50))
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13.04.2021 17:51 Відповісти
И эта циничная персона, которая успешно "доит" украинское государство около 30-ти лет, не пожертвовав при этом даже копейки на борьбу ни с пандемией ни с кацапской агрессией, будет и дальше вешать лапшу недалеким избирателям о том, как она поборет бедность и всех олигархов.
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13.04.2021 13:39 Відповісти
186 пальто
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13.04.2021 13:52 Відповісти
Все правильно. Недвижимость в аренде, деньги в наличных.
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13.04.2021 14:16 Відповісти
а де свідки зубажілой вОни, чому мовчать?
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13.04.2021 15:07 Відповісти
https://biz.censor.net/user/297384

Юля, по оцінці пяти організацій, які займаються дослідженям, - найбрехливіша із політиків? А джерело можна вказати? На мою думку Юля ВТ.Т - найбрехливіша ... з політиків в Україні.Патологічна брехуха - як дихне, так брехне! А ось на міжнародному рівні..... є один відомий політик... Патологічний брехун... З часом його назвуть...всєх времЬОн і народов...
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13.04.2021 15:09 Відповісти
та вже назвали, тЮлькін друх, спонсор і начальник, він же х...ло
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14.04.2021 08:01 Відповісти
Одолжила, одолжила
Твою голову вскружила
И вернуть тебе божилась
Но со мной беда случилась... фіг поверну.
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13.04.2021 16:17 Відповісти
Когда эта шлюха уже копыта откинет...
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13.04.2021 18:18 Відповісти
Подстилка Лазаренко Кучмы и еще двух десятков горе политиков...
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13.04.2021 18:20 Відповісти
А Путин - *****.
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13.04.2021 19:09 Відповісти
Сулыму поддерживаю . Твои высказывания правдивы . Мне очень жаль , что ты здесь один .
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13.04.2021 20:27 Відповісти
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