Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 29 марта одолжила своей дочери Евгении 111,87 млн грн.
Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата, опубликованное в реестре деклараций НАПК.
Причиной для получения средств указано "приобретение движимого имущества".
Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации за 2020 год $5,49 млн и 290 тыс. грн наличными, а также ряд ювелирных украшений.
Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148,35 млн грн. Средства полученные от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.
Кроме того, в 2020 году лидер "Батькивщины" как народный депутат получила 462,54 тыс. грн заработной платы, а также 255,86 тыс грн на выполнение депутатских полномочий. Тимошенко также указала в декларации 60,41 тыс. грн процентов от "Ощадбанка".
Тимошенко в декларации указала жилой дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует, и четыре земельных участка в праве пользования.
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Сколько десятков лет....
а на армію. боротьбу із ковідом, най "соєвий барига" власні гроші дає?
Можно дізнатись кому за власний рахунок і коли допомогла Юля чи Зеленський?
...
Юля, по оцінці пяти організацій, які займаються дослідженям, - найбрехливіша із політиків? А джерело можна вказати? На мою думку Юля ВТ.Т - найбрехливіша ... з політиків в Україні.Патологічна брехуха - як дихне, так брехне! А ось на міжнародному рівні..... є один відомий політик... Патологічний брехун... З часом його назвуть...всєх времЬОн і народов...
Твою голову вскружила
И вернуть тебе божилась
Но со мной беда случилась... фіг поверну.