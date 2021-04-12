Тимошенко одолжила дочери 112 миллионов

Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко 29 марта одолжила своей дочери Евгении 111,87 млн грн.

Об этом свидетельствует сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии депутата, опубликованное в реестре деклараций НАПК.

Причиной для получения средств указано "приобретение движимого имущества".

Как сообщалось, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко указала в своей декларации за 2020 год $5,49 млн и 290 тыс. грн наличными, а также ряд ювелирных украшений.

Среди доходов, полученных Тимошенко в прошлом году, она указала компенсацию вреда, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов, полученной в США на стадии досудебного урегулирования в размере 148,35 млн грн. Средства полученные от американской компании Reid, Collins, Tsai LLP.

Кроме того, в 2020 году лидер "Батькивщины" как народный депутат получила 462,54 тыс. грн заработной платы, а также 255,86 тыс грн на выполнение депутатских полномочий. Тимошенко также указала в декларации 60,41 тыс. грн процентов от "Ощадбанка".

Тимошенко в декларации указала жилой дом площадью 588 кв.м. в Козине Обуховского района Киевской области, который она арендует, и четыре земельных участка в праве пользования.