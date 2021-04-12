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Новини Коронавірус і карантин
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Власти Запорожья ограничили работу общественного транспорта

Власти Запорожья ограничили работу общественного транспорта

Власти Запорожья решили ограничить работу общественного транспорта с 13 апреля из-за роста количества инфицированных коронавирусом.

Об этом городской голова Запорожья Владимир Буряк сообщил на своей странице в сети Facebook.

"Общественный транспорт будет перевозить пассажиров только с 06:00 до 09:30 и с 16:00 до 20:00 и только по количеству мест для сидения и в масках. Контроль за этим усилен. Как будет работать транспорт в выходные, сообщим дополнительно – все будет зависеть от ситуации с распространением COVID", – сообщил мэр города.

Он добавил, что в городе закрыты все летние площадки заведений общественного питания.

По словам городского головы, ситуация с распространением коронавируса в городе критическая – регистрируется 300-400 новых больных в сутки, из-за чего больницы могут принимать только пациентов в тяжелом состоянии, а почти 1000 человек умерли.

Как сообщалось, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о введении в Запорожской области с 9 апреля карантинных мер, предусмотренных для "красного" уровня эпидемической опасности.

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Джерело:  Facebook
Запоріжжя (512) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3210)


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