Производитель урана в Украине продлит поставки для "Энергоатома" по прошлогодней цене

Госпредприятие "Восточный горно-обогатительный комбинат" (ВостГОК) подпишет краткосрочное соглашение с "НАЭК "Энергоатом" сроком на три месяца о поставках уранового оксидного концентрата (УОК) по цене 2020 года.

Об этом сообщил и.о. гендиректора ВостГОКа по итогам совещания под руководством министра развития экономики, торговли с сельского хозяйства Игоря Петрашко при участии представителей Кабинета министров, Минэнерго и "Энергоатома".

"Это позволит не останавливать предприятие, продолжить стабильную работу ГП "ВостГОК" и в течение этого периода принять на государственном уровне решения, которые позволят в дальнейшем сотрудничать обоим предприятиям на экономически выгодных условиях", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, ранее "Энергоатом" обвинял Восточный ГОК в невыполнении контракта на поставку уранового концентрата, указав, что по действующему договору ВостГОК в течение 2020 года и первого квартала 2021 года должен был поставить 1000 тонн уранового оксидного концентрата на условиях авансовой предоплаты.

При этом "Энергоатом" авансом оплатил ВостГОК за 901,6 тонны – 3,15 млрд грн (с НДС). А ВостГОК состоянию на 9 февраля фактически отгрузил лишь 654,4 тонны УОК – на 2,29 млрд грн (с НДС). Таким образом, ВостГОК еще должен поставить 247,2 тонн концентрата стоимостью 863,9 млн грн.

Напомним, в конце ноября 2020 года и.о. министра энергетики Юрий Бойко заявлял, что правительство рассматривает возможность передачи ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" госпредприятию НАЭК "Энергоатом". В то же время Бойко заявил об отсутствии конфликта между НАЭК и ВостГОКом.

Восточный горно-обогатительный комбинат – единственное в Украине предприятие, обеспечивающее добычу природного урана и производство его оксидного концентрата.