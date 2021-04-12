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Microsoft покупает разработчика решений для распознавания речи за $20 миллиардов

Microsoft покупает разработчика решений для распознавания речи за $20 миллиардов

Microsoft Corp. покупает разработчика решений для распознавания речи и текстов Nuance Communications Inс. за $19,7 млрд с учетом долга компании.

Согласно пресс-релизу компаний, Microsoft заплатит $56 за акцию Nuance, что на 23% выше их цены на закрытие рынка в минувшую пятницу, передает Интерфакс-Украина.

Сделка станет для Microsoft второй по величине после приобретения LinkedIn за $27 млрд в 2016 году.

Nuance, созданная в 1992 году, является одним из пионеров технологий распознавания голоса. Ее программное обеспечение использовалось для создания голосового ассистента Siri американской Apple, которая позднее переключилась на собственные технологии в этой сфере.

Чистая прибыль Nuance в четвертом квартале 2020 года составила $7 млн. Выручка снизилась на 4% – до $346 млн. На конец сентября прошлого года ее штат насчитывал 7,1 тыс. человек.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
купівля (1333) програмне забезпечення (197) Microsoft (243)


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