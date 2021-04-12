Нацдепозитарий направит половину прибыли на выплату дивидендов

Акционеры Национального депозитария Украины на собрании 26 апреля рассмотрят вопрос о направлении на выплату дивидендов 3,96 млн грн из полученной за 2020 год прибыли в 7,92 млн грн.

Согласно повестке дня собрания, остаток средств планируется направить в резервный фонд, передает Интерфакс-Украина.

Крупными акционерами Нацдепозитария являются государство в лице Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины – 25%, пенсионный фонд НБУ - 10,9399%, государственные "Ощадбанк" и "Укрэксимбанк" – соответственно 25% "минус" 1 акция и 9,9903%, однако пакетами госбанков управляет Нацкомиссия по ценным бумагам.