Нацбанк ужесточил требования к банкам для присоединения к Bank ID
Национальный банк Украины усовершенствовал процесс присоединения к Системе Bank ID НБУ.
Как сообщает пресс-служба НБУ, это обусловлено вопросами безопасности при передаче данных пользователей и комплаенс-проверке претендентов перед подключением к Системе BankID НБУ.
В частности, важными изменениями в порядок присоединения абонентов к Системе BankID НБУ стали требования по соблюдению претендентами требований законодательства в части раскрытия информации о банковских или финансовых услугах, предоставляемых учреждением.
Также Национальный банк:
- уточнил перечень документов, которые должны подаваться перед подключением к Системе BankID НБУ. В частности, отныне нужно будет предоставить перечень электронных ключей, которые планируется передавать в запросе на электронную дистанционную идентификацию пользователя;
- определил сроки подключения абонентов к тестовой среде. После заключения договора присоединения учреждение начать тестирование в течение шести месяцев с даты принятия решения;
- подробно описал процесс подключения дополнительных абонентских узлов и порталов услуг. Теперь для этого абоненты должны подать соответствующее заявление в Национальный банк и получить ее согласования;
- обновил форму заявления о намерении присоединения к Системе BankID НБУ и ввел новую форму заявления о намерении подключения дополнительного абонентского узла.
Соответствующие изменения внесены 30 марта 2021 года в Порядок присоединения абонентов к Системе BankID НБУ и прекращения их участия в системе (протокол № 57/16/2021 от 30.03.2021 года).
Система BankID НБУ сегодня насчитывает 84 абонента, из них 32 - банки и 52 - поставщики услуг.
Граждане, имеющие счета в этих 32 банках (а это 99% клиентов-держателей платежных карточек на украинском рынке), уже сегодня могут получить удаленный доступ к финансовым, административным и других услуг, используя Систему BankID НБУ.
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