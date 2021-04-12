Нацбанк ужесточил требования к банкам для присоединения к Bank ID

Национальный банк Украины усовершенствовал процесс присоединения к Системе Bank ID НБУ.

Как сообщает пресс-служба НБУ, это обусловлено вопросами безопасности при передаче данных пользователей и комплаенс-проверке претендентов перед подключением к Системе BankID НБУ.

В частности, важными изменениями в порядок присоединения абонентов к Системе BankID НБУ стали требования по соблюдению претендентами требований законодательства в части раскрытия информации о банковских или финансовых услугах, предоставляемых учреждением.

Также Национальный банк:

уточнил перечень документов, которые должны подаваться перед подключением к Системе BankID НБУ. В частности, отныне нужно будет предоставить перечень электронных ключей, которые планируется передавать в запросе на электронную дистанционную идентификацию пользователя;

определил сроки подключения абонентов к тестовой среде. После заключения договора присоединения учреждение начать тестирование в течение шести месяцев с даты принятия решения;

подробно описал процесс подключения дополнительных абонентских узлов и порталов услуг. Теперь для этого абоненты должны подать соответствующее заявление в Национальный банк и получить ее согласования;

обновил форму заявления о намерении присоединения к Системе BankID НБУ и ввел новую форму заявления о намерении подключения дополнительного абонентского узла.

Соответствующие изменения внесены 30 марта 2021 года в Порядок присоединения абонентов к Системе BankID НБУ и прекращения их участия в системе (протокол № 57/16/2021 от 30.03.2021 года).

Система BankID НБУ сегодня насчитывает 84 абонента, из них 32 - банки и 52 - поставщики услуг.

Граждане, имеющие счета в этих 32 банках (а это 99% клиентов-держателей платежных карточек на украинском рынке), уже сегодня могут получить удаленный доступ к финансовым, административным и других услуг, используя Систему BankID НБУ.