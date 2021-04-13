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Минагрополитики предложило отменить акцизные марки для виноделов

Минагрополитики предложило отменить акцизные марки для виноделов

Министерство аграрной политики и продовольствия совместно с корпорацией "Укрвинпром" разрабатывает законодательные инициативы по развитию отрасли, в том числе программы дешевых кредитов для развития виноделия, госпрограммы по увеличению площадей виноградников, решению вопросов долгосрочной аренды земельных участков для виноделов.

Об этом сообщил министр Роман Лещенко в Facebook. 

"Нам нужно расширять географию экспорта, но, укрепив отрасль внутри страны, мы рискуем вступить в неравный бой. Многие страны годами поддерживают местных виноградарей и уже имеют свою аудиторию: наработали покупателей у себя и за рубежом. Я отстаиваю выход на новые экспортные рынки, реально оцениваю наши возможности и характер подготовительной работы. Поэтому постепенно повышаем градус и беремся за поддержку отрасли, которую нужно прежде всего сделать конкурентной в Украине", – написал Лещенко.

По его словам, недавно в ВР зарегистрированы два законопроекта №5306 и №5307, которые предлагают отменить акцизные марки для вин без добавления спирта и разблокировать государственную поддержку отрасли.

"Это один из первых шагов для дерегуляции отрасли и поддержки, в том числе небольших виноделов", – отметил Лещенко.

Также он подписал соглашение о сотрудничестве МинАПК с корпорацией "Укрвинпром" – официальной совещательной организацией Минагрополитики по вопросам развития виноградарства и виноделия.

"Вместе разрабатываем законодательные инициативы, которые в ближайшее время вынесем на рассмотрение правительства. Речь идет о разработке программ дешевых кредитов для развития; реализации государственных программ, направленных на увеличение площадей виноградников; решение вопросов долгосрочной аренды земельных участков под виноградарство", – добавил Лещенко.

Автор: 

Джерело:  Facebook
вино (137) Мінагрополітики (1378)


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