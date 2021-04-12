Российский сайт под видом сервиса "Дія" собирал данные банковских карт украинцев

Специализированное структурное подразделение Государственного центра киберзащиты CERT-UA (Computer Emergency Response Team of Ukraine) обнаружило фишинговый сайт, который под видом сервиса госуслуг "Дия" собирал данные банковских карт украинцев.

Об этом говорится в сообщении CERT-UA, передает LIGA.net.

На главной странице фишингового сайта пользователю предлагалось ввести ИНН для проверки информации о возможности получения выплаты 8 тыс. грн карантинной помощи, после чего пользователь перенаправлялся на страницу, которая сообщала, что "Вам доступна выплата в размере 8 тыс. грн".

После этого пользователь перенаправлялся на следующую страницу, где ему предлагалось ввести данные своих кредитных карт, которые попадали к злоумышленникам.

Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем отметила, что фишинговый сайт был зарегистрирован 5 апреля на российском хостинге. Также Ассоциация подготовила методичку, как определять фишинговые сайты.

"Если вы стали жертвой такого фишинга и ввели данные своей кредитной карты Вам нужно немедленно сообщить об этом представителям вашего банка", - добавили в CERT-UA.

на данный момент этот сайт уже недоступен.