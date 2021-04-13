Власти Франции решили запретить короткие авиарейсы ради поездов

Французский парламент 10 апреля проголосовал за запрет внутренних авиарейсов по маршрутам, для которых время в пути на поезде составляет менее 2,5 часа.

Это приведет к прекращению полетов из Парижа в Нант, Лион и Бордо, сообщает отраслевое издание avianews.com.

Целью принятого решения является сокращение выбросов углекислого газа и снижение влияния авиации на экологию. Исключение сделают для маршрутов в крупнейший аэропорт Франции Шарля-де-Голля в Париже для подвоза пассажиров на пересадку на международный рейс.

Новым законом парламентарии легализировали данное еще в 2020 году авиакомпанией Air France обязательство закрыть часть внутренних рейсов в обмен на государственную помощь в рамках антикризисного пакета по спасению авиаотрасли от последствий пандемии COVID-19.

Государство решило перевести 3 млрд выданной ссуды в гибридный бессрочный долг и влить 1 млрд в устаной капитал французского авиаперевозчика. Это удвоит долю Франции в Air France с 14,3% до 29,9% и сделает государство крупнейшим акционером авиакомпании.

Ранее французские власти заявили о намерении уменшить выбросы углекислого газа на 40% к 230 году от уровня 1990 года. Однако созданная по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона Гражданская конвенция по климату заявила, что принятых мер недостаточно. Представители этого собрания считают, что под запрет должны попасть авиамаршруты, на которых время в пути поездом не превышает 4 часов.