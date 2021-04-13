"УкрСиббанк" присоединился к программе льготных кредитов для аграриев

"УкрСиббанк" подписал с Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины меморандум об участии в госпрограмме частичной компенсации процентов по кредитам сельхозтоваропроизводителей.

Как сообщили в пресс-службе банка, размер компенсации будет составлять 1,5 учетной ставки Нацбанка, действующий на дату начисления процентов, но не выше размеров, предусмотренных кредитными договорами, минус 5 процентных пунктов (п.п.), передает Интерфакс-Украина.

На получение компенсации могут рассчитывать заемщики, оформившие и получившие в этом году краткосрочные кредиты с целью пополнения оборотных средств и долгосрочные кредиты, привлеченные для приобретения основных средств сельхозпроизводства, оборудования для производства и переработки сельхозпродукции, строительства и реконструкции производственных объектов.

Кроме того, программа распространяется на полученные в этом году среднесрочные кредиты на пополнение оборотных средств, приобретение основных средств сельхозпроизводства, осуществление расходов, связанных со строительством и реконструкцией производственных объектов сельскохозяйственного назначения, а также с переработкой сельскохозяйственной продукции.

Как сообщалось, согласно бюджетной программе "Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей", по направлению "Финансовая поддержка мероприятий в агропромышленном комплексе путем удешевления кредитов" в 2020 году было предусмотрено 1,2 млрд грн.

По состоянию на конец 2020 года в предоставлении компенсации по указанным кредитам участвовало 33 банка.

"УкрСиббанк" основан в 1990 году. Его акционерами являются BNP Paribas S.A (Франция, 60% уставного капитала) и Европейский банк реконструкции и развития (40%).

По данным НБУ, на 1 марта 2021 года по размеру общих активов "УкрСиббанк" занимал 8 место (70,32 млрд грн) среди 73 действовавших банков в Украине.