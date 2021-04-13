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Крупнейший производитель сахара в Украине увеличил чистую прибыль в 5 раз

Крупнейший производитель сахара в Украине увеличил чистую прибыль в 5 раз

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в 2020 году увеличил чистую прибыль в 5,1 раза – до 8,61 млн евро, а EBITDA – на 45,6%, до 113,42 млн евро.

Об этом говорится в годовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

В то же время выручка компании сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро.

"Мы завершили оптимизацию активов по производству сахара за счет концентрации производства на основных сахарных заводах и продажи непрофильных активов, чтобы высвободить внутренние ресурсы для более эффективного управления производственными и логистическими затратами на основных сахарных заводах", – прокомментировал результаты минувшего года основатель и CEO "Астарты" Виктор Иванчик.

Он добавил, что компания также укрепила свой баланс за счет погашения большей части банковского долга, чтобы восстановить гибкость в отношении будущего распределения капитала.

Как сообщалось, на минувшей неделе Антимонопольный комитет открыл дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" из-за признаков согласованного повышения цен.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят ряд сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.

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Джерело:  Интерфакс-Украина
прибуток (1823) Астарта (107)


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Булоб гарно аби великий штраф, але і так зрозуміло чім закінчиться. Все буде солоденько для наЗего гаранта.
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13.04.2021 14:01 Відповісти
Акт Шермана (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. Sherman Act) - первый антитрестовский (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE антимонопольный ) закон https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90 США , провозгласивший https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 преступлением препятствование свободе торговли созданием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82 треста (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F монополии ) и вступление в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80 сговор с такой целью. Акт обязывал федеральных прокуроров преследовать такие преступные объединения и устанавливал наказание в виде штрафов, конфискаций и тюремных сроков до 10 лет. Акт Шермана действует, в существенной части, по сей день, включен в федеральный https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2 Кодекс Соединённых Штатов (часть 15, параграфы 1-7).
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13.04.2021 14:13 Відповісти

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