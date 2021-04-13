Крупнейший производитель сахара в Украине увеличил чистую прибыль в 5 раз

Агрохолдинг "Астарта", крупнейший производитель сахара в Украине, в 2020 году увеличил чистую прибыль в 5,1 раза – до 8,61 млн евро, а EBITDA – на 45,6%, до 113,42 млн евро.

Об этом говорится в годовом отчете компании, передает Интерфакс-Украина.

В то же время выручка компании сократилась на 7,2% – до 415,63 млн евро.

"Мы завершили оптимизацию активов по производству сахара за счет концентрации производства на основных сахарных заводах и продажи непрофильных активов, чтобы высвободить внутренние ресурсы для более эффективного управления производственными и логистическими затратами на основных сахарных заводах", – прокомментировал результаты минувшего года основатель и CEO "Астарты" Виктор Иванчик.

Он добавил, что компания также укрепила свой баланс за счет погашения большей части банковского долга, чтобы восстановить гибкость в отношении будущего распределения капитала.

Как сообщалось, на минувшей неделе Антимонопольный комитет открыл дело против группы компаний "Астарта" и ООО "Радеховский сахар" из-за признаков согласованного повышения цен.

"Астарта" – вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляющий деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят ряд сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком 243 тыс. га и молочные фермы с 25 тыс. голов КРС, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области (ООО "Глобинский перерабатывающий завод").

"Астарта" в 2019 году получила 1,69 млн евро чистой прибыли против 18,26 млн евро чистого убытка в 2018 году. Ее выручка выросла на 20,4% – до 448,01 млн евро.