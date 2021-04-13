В Украине за сутки зафиксировали 11 680 новых случаев COVID-19

На утро 13 апреля в Украине за сутки зафиксировали 11 680 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболел 501 ребенок и 366 медработников, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Также за сутки госпитализировали 2 334 человека, умерло 457 пациентов, выздоровело – 14 019. При этом совершили 83 975 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1 503), Харьковской (904), Львовской (838), Киевской (818) и Одесской (795) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 1 872 785 человек, выздоровело – 1 430 234, летальных случаев зафиксировали 37 758, также провели 8 716 400 тестов.

В то же время министр сообщил, что с начала кампании вакцинации привился 388 401 человек, за прошедшие сутки – 10 135.

Днем ранее, 12 апреля, сообщали о 7 856 новых случаях заболевания COVID-19.