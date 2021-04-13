Украинский футбольный клуб получил заявки на покупку акций на 36 миллионов

В первый день продажи акций ЧАО "Ривненский народный клуб "Верес" получил заявки на общую сумму 35,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

НК "Верес" начал продавать свои акции на бирже ПФТС 12 апреля. За первый торговый день клуб получил заявок на покупку акций на общую сумму 35,79 млн грн.

Всего в свободное обращение поступили 500 тыс. простых именных акций, стартовая номинальная стоимость каждой составляет 100 грн.

Размещение акций будет проходить до 1 марта 2022 года. Отметим, что публичное предложение акций футбольного клуба в Украине происходит впервые.

Напомним, Ривненский народный клуб "Верес" основан в 1957 году. Клуб выступает в Первой лиге Украины.