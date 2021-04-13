"Укрзализныця" изменила расписание поездов из-за карантина и низкого спроса
АО "Укрзализныця" корректирует расписание движения поездов дальнего сообщения на основе спроса и карантинных ограничений.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
При этом уже запланированы дополнительные рейсы перед летним сезоном перевозок. Их назначение будет зависеть от эпидемической ситуации, добавили в "Укрзализныце". Так, уже добавлены в расписание поезда № 77/78 Харьков-Мариуполь, № 119/120 Львов-Запорожье, №719/720 Харьков-Киев, а также увеличена периодичность курсирования поезда №19/20 Попасная-Киев.
Однако, в связи с низким спросом на перевозки во время карантина, "Укрзализныця" временно отменила количество рейсов в Западную Украину:
- с 13 апреля - №29/30 Киев-Ужгород (курсировало 6 вагонов из 9, населенность на 11-25 апреля – 2%);
- с 13 апреля - №5/6 Ужгород-Херсон (6 вагонов из 10, населенность меньше 1%);
- с 14 апреля - №243/244 Киев-Рахов (11 вагонов из 18, населенность – 7%).
Также в компании отметили, что мониторят пассажиропоток на ежедневной основе и готовы мгновенно восстанавливать рейсы в качестве повышение спроса на уже имеющиеся альтернативные маршруты, а также добавлять поезда к майским праздникам и летнему туристическому сезону.
Вместе с тем, по причинам экономической необоснованности с текущей недели меняется периодичность курсирования поездов:
- № 773/774 Киев-Шостка: три раза в неделю (вместо пяти раз) из Киева и Шостки по 5,6,7 дням недели;
- № 781/782 Киев-Черкассы: три раза в неделю (вместо пяти раз) из Киева и Черкасс по 5,6,7 дням недели.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль