Количество госпитализаций больных коронавирусом в Украине уменьшается, – Степанов

Ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, количество госпитализаций сокращается.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.

"Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третей волны и сейчас ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам. Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.

В то же время министр призвал сотрудников Нацполиции, органов местного самоуправления и Госпродпотребслужбы обеспечить контроль над соблюдением карантинных ограничений.