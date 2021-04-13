Количество госпитализаций больных коронавирусом в Украине уменьшается, – Степанов
Ситуация с распространением COVID-19 стабилизируется, количество госпитализаций сокращается.
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга, передает Интерфакс-Украина.
"Как мы и прогнозировали, мы вышли на пик заболеваемости третей волны и сейчас ситуация начала стабилизироваться. Мы видим это по всем регионам. Количество госпитализаций на минувшей неделе сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей. Также стабилизировалось количество вызовов "скорой", - сказал он.
В то же время министр призвал сотрудников Нацполиции, органов местного самоуправления и Госпродпотребслужбы обеспечить контроль над соблюдением карантинных ограничений.
Джерело: Интерфакс-Украина
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